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"О, Боже мій! Я люблю вас, хлопці!" – шалена реакція Кейна на вихід Тоттенхема у півфінал Ліги чемпіонів

12:24 938 Читать на русском
"О, Боже мій! Я люблю вас, хлопці!" – шалена реакція Кейна на вихід Тоттенхема у півфінал Ліги чемпіонів
Харрі Кейн / фото із соцмереж

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн поділився емоціями від виходу лондонського клубу в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Сон Хин Мін 7’
Сон Хин Мін 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Сон Хин Мін
10’ Сон Хин Мін
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

Вчора, 17 квітня, Тоттенхем поступився Манчестер Сіті у матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ, але пробився у півфінал турніру. Харрі Кейн, який не міг допомогти "шпорам" через травму був дуже задоволеним таким результатом.

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"О, Боже мій! Я люблю вас, хлопці!" – підписав Кейн відео в твіттері, на якому його команда радіє виходу у півфінал.

Нагадаємо, Кейн отримав серйозну травму першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (1:0). За попередніми даними форвард вибув на термін до трьох місяців. Харрі не зможе допомогти лондонській команді в останніх матчах сезону, а також пропустить фінальну стадію Ліги націй.

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Теги
Ліга чемпіонів Відеоновини Манчестер Сіті - Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем Харрі Кейн Харрі Кейн
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