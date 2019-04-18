"О, Боже мій! Я люблю вас, хлопці!" – шалена реакція Кейна на вихід Тоттенхема у півфінал Ліги чемпіонів

Нападник Тоттенхема Харрі Кейн поділився емоціями від виходу лондонського клубу в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Вчора, 17 квітня, Тоттенхем поступився Манчестер Сіті у матчі-відповіді чвертьфіналу ЛЧ, але пробився у півфінал турніру. Харрі Кейн, який не міг допомогти "шпорам" через травму був дуже задоволеним таким результатом.

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"О, Боже мій! Я люблю вас, хлопці!" – підписав Кейн відео в твіттері, на якому його команда радіє виходу у півфінал.

Нагадаємо, Кейн отримав серйозну травму першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті (1:0). За попередніми даними форвард вибув на термін до трьох місяців. Харрі не зможе допомогти лондонській команді в останніх матчах сезону, а також пропустить фінальну стадію Ліги націй.

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