Європейський футбольний союз все ж планує перейти на новий формат Ліги чемпіонів у сезоні 2024/25, повідомляє RMC Sport.

Ліга чемпіонів: УЄФА оприлюднив оновлений формат турніру – революційний груповий етап та збереження традицій

УЄФА ще у травні офіційно оголосив про зміни, які передбачають інший груповий етап та збільшення учасників з 32 до 36. Втім, днями засновники Суперліги у суді вибороли право організовувати своє змагання без юридичних наслідків. У пресі почали з'являтися чутки, що УЄФА відкладе революцію ЛЧ, щоб уникнути зайвих труднощів у буремні часи.

У цій ситуації на перший план вийшла Асоціація європейських клубів (ECA). Абсолютна більшість її учасників відхрестились від Суперліги, давши УЄФА більше впевненості для запровадження реформ.

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