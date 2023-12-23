УЕФА вынужден более осторожно продумывать любые шаги, когда угроза Суперлиги возникла с новой силой.

Европейский футбольный союз все же планирует перейти на новый формат Лиги чемпионов в сезоне 2024/25, сообщает RMC Sport.

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УЕФА еще в мае официально объявил об изменениях, которые предусматривают другой групповой этап и увеличение участников с 32 до 36. Впрочем, на днях учредители Суперлиги в суде выбили право организовывать свое соревнование без юридических последствий. В прессе начали появляться слухи, что УЕФА отложит революцию ЛЧ, чтобы избежать излишних трудностей в бурные времена.

В данной ситуации на первый план вышла Ассоциация европейских клубов (ECA). Абсолютное большинство ее участников открестилось от Суперлиги, дав УЕФА больше уверенности в проведении реформ.

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