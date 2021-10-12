Колишньому півзахиснику ПСЖ та низки інших французьких команд Жерому Ротену не сподобались слова Неймара про завершення кар'єри в збірній Бразилії після Мундіалю 2022-го.

"Останні заяви Нея – жах для ПСЖ. Він переживає поганий етап і демонструє мало прихильності клубу. Неймар – приголомшливий гравець, коли він у хорошій формі, але проблема в тому, що у нього зараз не найкращий час. Йому не вистачає сміливості.

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Любов, яку він відчуває до Бразилії, очевидна. Він хоче виграти чемпіонат світу. Його останній шанс буде в Катарі через рік. Але я маю йому нагадати про його обов'язки: коли ти футболіст такого рівня, знакова фігура, то не можеш говорити про це. Сподіваюсь, вони не дадуть йому "етичної" премії за схожі заяви. Він повинен виконувати свої обов'язки", – цитує Ротена Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Неймар нещодавно заявив, що ЧС-2022 стане для нього останнім, адже він не знає, чи "вистачить сили духу продовжувати займатися футболом". У складі збірної бразилець провів 113 матчів і забив 69 м'ячів. Найкраще досягнення – перемога в Кубку Конфедерацій-2013 та золото Олімпіади у 2016-му.

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