Другий ігровий день третього туру Ліги чемпіонів подарував багато ефектних поєдинків.

Шахтар програв Реалу, але зберіг обличчя та навіть забив на Бернабеу зусиллями Зубкова. У паралельному матчі групи Лейпциг переграв Селтік і наблизився до "гірників" у таблиці.

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Манчестер Сіті розбив Копенгаген з дублем Холанда, Челсі впевнено розгромив Мілан, Борусія Д знищила Севілью, а Ювентус переграв Маккабі завдяки трьом асистам Ді Марії.

Єдина справжня сенсація – ПСЖ не переграв Бенфіку. Ба більше, у першому таймі Париж міг бути розгромлений. Ситуацію шикарним голом виправив Мессі.

Мане в режимі Мессі, ганьба екс-голкіпера Реала, шедевр Трента і "теніс" від Наполі – усі голи дня Ліги чемпіонів