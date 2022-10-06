Шахтер проиграл Реалу, но сохранил лицо и даже забил на Бернабеу усилиями Зубкова. В параллельном матче группы Лейпциг обыграл Селтик и приблизился к "горнякам" в таблице.

Реал – Шахтер: 11 сейвов Трубина, Мудрик берёт пример с Винисиуса – Лунин и шедевр Зубкова в тени, 47 ударов за матч ЛЧ

Манчестер Сити разбил Копенгаген с дублем Холанда, Челси уверенно разгромил Милан, Боруссия Д уничтожила Севилью, а Ювентус обыграл Маккаби благодаря трем ассистам Ди Марии.

Единственная настоящая сенсация – ПСЖ не обыграл Бенфику. Более того, в первом тайме Париж мог быть разгромлен. Ситуацию шикарным голом исправил Месси.

Мане в режиме Месси, позор экс-голкипера Реала, шедевр Трента и "теннис" от Наполи – все голы дня Лиги чемпионов