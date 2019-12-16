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Недвед задоволений результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів для Ювентуса

16 грудня 23:25 261 Читать на русском
Недвед задоволений результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів для Ювентуса
Недвед задоволений результатами жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів для Ювентуса

Віце-президент туринського Ювентуса Павел Недвед підсумував жеребкування плей-офф ЛЧ. На першій стадії суперником "Старої синьйори" стане французький Ліон.

 

"Могло бути й гірше. Жалітися на те, що нам дістався Ліон, не можемо, а задоволеними жеребкуванням можемо бути, хоча в Лізі чемпіонів завжди потрібно зберігати обережність.

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Хто ваш суперник неважливо, має значення форма, в якій перебуває ваша команда в конкретний момент. Ліга чемпіонів не має ставати для нас маною. Це конкретна ціль для нас. Відчуваємо себе на одному рівні з іншими командами, що прагнуть перемогти в цьому турнірі", – цитує функціонера офіційний сайт УЄФА.

До слова, перший поєдинок дуелі Ліон – Ювентус відбудеться у Франції 26 лютого. Матч-відповідь – 17 березня у Турині.

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Теги
Ліон - Ювентус Ювентус Ювентус Ліон Ліон Ліга чемпіонів Павел Недвед
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