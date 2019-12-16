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Без Мессі та Роналду, але з кривдником росіян і екс-зіркою Шахтаря – названо претендентів на найкращий гол в групах ЛЧ

22:28 170 Читать на русском
Без Мессі та Роналду, але з кривдником росіян і екс-зіркою Шахтаря – названо претендентів на найкращий гол в групах ЛЧ
Суарес обіймає Лаутаро / ФК Барселона

УЄФА визначився зі списком номінантів на звання найкращого гола за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20.

Четверо претендентів поборються за титул автора найкращого забитого м'яча першої стадії ЛЧ, повідомляє офіційний Інстаграм турніру.

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На нагороду претендують форвард іспанської Барселони Луїс Суарес (за гол міланському Інтеру), нападник Інтера Лаутаро Мартінес (гол празькій Славії), вінгер туринського Ювентуса Дуглас Коста (забитий м'яч у ворота московського Локомотива) та півзахисник РБ Лейпциг Марсель Забітцер (гол пітерському Зеніту).

Голосування за найкращий гол групового етапу триває на офіційному сайті УЄФА.

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