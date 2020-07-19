"Не розумію, як ця Аталанта може хвилювати ПСЖ": Доменек принизив команду Маліновського прогнозом на 1/4 Ліги чемпіонів

Колишній тренер збірної Франції Раймон Доменек не вірить у шанси Аталанти проти ПСЖ на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Віце-чемпіон світу 2006 року вважає, що Маліновський і компанія мають одну дуже серйозну проблему.

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"Незалежно від результату гри проти Верони, я не розумію, як ця Аталанта може хвилювати ПСЖ. Занадто слабкий захист", – написав Доменек у Twitter.

Нагадаємо, Аталанта зустрінеться з ПСЖ 12 серпня. На стадії 1/8 фіналу бергамаски пройшли Валенсію, а парижани впоралися з Борусією Д.

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