"Не понимаю, как эта Аталанта может волновать ПСЖ": Доменек унизил команду Малиновского прогнозом на 1/4 Лиги чемпионов

Бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек не верит в шансы Аталанты против ПСЖ на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Вице-чемпион мира 2006 года считает, что Малиновский и компания имеют одну очень серьезную проблему.

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"Независимо от результата игры против Вероны, я не понимаю, как эта Аталанта может волновать ПСЖ. Слишком слабая защита", – написал Доменек в Twitter.

Напомним, Аталанта встретится с ПСЖ 12 августа. На стадии 1/8 финала бергамаски прошли Валенсию, а парижане справились с Боруссией Д.

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