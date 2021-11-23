На дворі вже кінець листопада, а у Динамо в Лізі чемпіонів досі красується "нуль" в графі забитих голів і всього одне очко в активі. Неймовірно, але навіть за такого розкладу у киян залишаються шанси на 1/8 фіналу – для цього необхідно перемогти Баварію й Бенфіку за умов двох поразок Барси в останніх двох матчах. Варіант виглядає фантастичним, але "орли" вже громили каталонців, а мюнхенці вийшли в плей-офф ще тур тому.

Динамо – Баварія: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Щоправда, спогади про 0:5 у Мюнхені ще занадто свіжі, тож більшість вболівальників давно відмовилась мріяти про вихід в 1/8 фіналу. Фанати очікують на битву в Португалії за третє місце, не вважаючи гру проти Баварії важливою, але у поточному турі всі чомусь списали Бенфіку – між тим, навіть нічия на Камп Ноу ризикує залишити киян без шансів хоча б на ЛЄ. Зараз розрив між "біло-синіми" й "орлами" становить три очки – і до зустрічі на Да Луж його не можна збільшувати. Словом, сьогодні бажано зачепитись за результат, а не просто показати себе.

Динамо – Баварія: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Якщо ж прийняти поразку португальців від Барси, як неминучий факт, то Динамо тим паче немає сенсу відсиджуватись 90 хвилин в обороні. По-перше, поєдинок у Мюнхені показав, що в такому режимі здобути необхідний результат практично нереально. По-друге, Аугсбург на вихідних зіграв проти основи Баварії досить сміливо – принаймні, сміливіше за "біло-синіх" – і здобув перемогу! Сьогодні ж вийде експериментальний склад.

По-третє, підопічні Мірчі Луческу все одно нічого не втрачають, адже Бенфіка навряд чи привезе з Камп Ноу очки. Барселона просто не має права їх віддавати, адже тоді може пролетіти повз 1/8 фіналу.

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Звісно, команда Юліана Нагельсманна не буде відбувати номер. Це тільки в УПЛ є розподіл на важливі матчі і прохідні – справжні гранди дають максимальну потужність кожні три дні. Кадрові проблеми німецького чемпіона ще й можуть зіграти злий жарт з Динамо, адже резервісти завжди мають шалене бажання – сьогодні вони будуть битись за місце під сонцем у клубі з надзвичайно високими вимогами. Та і завдання виграти групу ніхто не скасовував, а тому частина лідерів таки вийде в основі.

Про ігрову перевагу мюнхенців немає сенсу говорити багато. Всі і так все розуміють. Це – найкраща атака Європи, найкращий пресинг, найкраща дистрибуція на останній третині поля, тощо. 17 голів за 4 матчі в ЛЧ слугують яскравою демонстрацією сили Баварії.

Тим не менш, при Юліані Нагельсманні даний колектив не настільки стабільний, як при Хансі Фліку – періодично "рекордмайстер" дозволяє собі гучні фіаско. В суботу "червоні" програли Аугсбургу, місяць тому Борусія М забила їм 5 голів (перші три залетіли за 20 хвилин), а Айнтрахт бив баварців на Альянц Арені. Механізми нового мюнхенського боліду ще не відкалібровані.

Словом, шанси у Динамо є. Проблем у "біло-синіх", однак, досить багато – і головною з них залишається відсутність голів. Частково її можна пояснити іншим недоліком – підопічні Мірчі Луческу у топ-матчах дуже бояться розкривати гру, адже команда не встигає покривати розриви в лініях. Тим не менш, у домашніх поєдинках проти Барселони й Бенфіки були тривалі відрізки, де вдавалося якісно атакувати й створювати моменти, але конвертувати цю перевагу в забитий м'яч не вийшло.

Зате кияни здорово обороняються. Так, після 0:5 у Мюнхені про це говорити смішно, але на тлі інших двох грандів динамівський середній блок тримався дуже гідно – "біло-сині" діяли компактно й злагоджено, вчасно закриваючи усі шпарини й розумно перебудовуючись. Так, українців втискали до штрафного, але структура не ламалася, а великої кількості моментів Барса й Бенфіка не створили. Коли підопічні Мірчі Луческу працюють з хорошою концентрацією, дурних привозів не відбувається.

Щоправда, ідеальною ситуацію не назвати. Захисники все одно "чудять" – і якщо помилки під інтенсивним пресингом зрозуміти можна, то до провалів при кросах та стандартах суперника звикнути важко. Ці ситуації легко розібрати перед матчем , а Динамо в принципі завжди славилось своїм атлетизмом та готовністю знімати другий поверх – втім, практично кожен простріл чи подача перетворюються в катастрофу. Це – національна проблема українського футболу.

В цілому, Динамо виглядає міцним середнячком, не здатним пробити стелю, але він точно не слабший за Аугсбург, який йде 16-м у Бундеслізі. Якщо цей колектив зміг бити Баварію, то кияни тим паче здатні створити сенсацію.

Кадрова ситуація

Динамо підходить до зустрічі в оптимальному складі. В лазареті залишаються лишень Бєсєдін, Попов, Нещерет і Супряга. Крім того, 9 днів тому пошкодження отримав Вербіч, якого не було в заявці на Чорноморець. До всих цих втрат кияни звикли – натомість, в основу повернулися Кулач і Миколенко. Дискваліфікованих у "біло-синіх" немає.

У Баварії ситуація складніша. Через перебір карток не зможе зіграти центрбек Упамекано. Гнабрі, Мусіала, Чупо-Мотінг, Кюїзанс, Зюле, Станішіч і Кімміх потрапили на карантин через спалах коронавірусу, а Забітцер і Коман мають проблеми з м'язами – їхня участь у зустрічі перебуває під сумнівом. Щоправда, Юліан Нагельсманн у будь-якому випадку провів би ротацію, а більшість лідерів таки залишаються в заявці.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Баварія

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Гармаш

Баварія: Нойєр – Павар, Ернандес, Толіссо, Річардс – Горетцка, Толіссо – Сарр, Мюллер, Сане – Левандовскі

Прогноз "Футбол 24" – 0:2

Букмекери не вірять у Динамо, виставивши космічні коефіцієнти на перемогу киян, та і на нічию менше 6,1 не дають. Занадто вже сильна ця Баварія для нинішніх "біло-синіх". Так, вона буда занадто сильною і для Аугсбурга, але є одне але – мюнхенці востаннє не знали перемог у двох матчах поспіль аж у квітні цього року.

Український чемпіон поки що не готовий якісно атакувати грандів без загрози отримати контратаку з вриванням у власний штрафний. Та і завершення цих рідкісних атак занадто слабке. Ставити ж "автобус" на матч проти Баварії – справа невдячна.

Динамо здатне дати бій цьому складу "червоних". Ми поставимо на відсутність розгрому й гідний футбол у виконанні господарів, але перемога мюнхенців виглядає неминучою.

Баварія сенсаційно програла Аугсбургу перед матчем з Динамо