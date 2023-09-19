"Ліга чемпіонів для нас особлива. Ми хочемо добре почати груповий етап, і завтра у нас є така можливість. Суперник добре організований, надійний і сильний. Нам знадобиться велика інтенсивність, щоб перемогти.

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Мета полягає в тому, щоб змагатися до кінця. Ми можемо дійти до півфіналу турніру, але треба ще пройти груповий етап. Уніон – нова команда в Лізі чемпіонів, але вони заслуговують бути тут. Вони міцні та грають дуже інтенсивно. Ми добре їх вивчили і, сподіваюся, завтра у нас все піде за планом.

Манчестер Сіті є фаворитом через склад і, перш за все, тому, що вони виграли Лігу чемпіонів. Але у фінальній частині є сюрпризи. Я не думаю, що Реал серед фаворитів", – цитує наставника "вершкових" Mundo Deportivo.

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