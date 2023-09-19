"Лига чемпионов для нас особенная. Мы хотим хорошо начать групповой этап, и завтра у нас есть такая возможность. Соперник хорошо организован, надежный и сильный. Нам понадобится большая интенсивность, чтобы победить.

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Цель состоит в том, чтобы соревноваться до конца. Мы можем дойти до полуфинала турнира, но надо еще пройти групповой этап. Унион – новая команда в Лиге чемпионов, но они заслуживают быть здесь. Они крепкие и играют очень интенсивно. Мы хорошо их изучили и, надеюсь, завтра у нас все пойдет по плану.

Манчестер Сити является фаворитом из-за состава и прежде всего потому, что они выиграли Лигу чемпионов. Но в финальной части есть сюрпризы. Я не думаю, что Реал среди фаворитов", – цитирует наставника "сливочных" Mundo Deportivo.

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