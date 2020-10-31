Поєдинок проти Уески став для капітана "вершкових" 500-м в рамках чемпіонату Іспанії.

34-річний Рамос став лише 10-м гравцем в історії, який провів таку кількість поєдинків в елітному іспанському дивізіоні, повідомляє Opta.

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Із попередніх 9-ти футболістів лише двоє були захисниками – Маноло Санчіс (523 гри) та Мігель Солер (504).

Нагадаємо, Рамос виступає за Реал з 2005 року, перебрашись із Севільї. У складі "вершкових" 5 разів виграв Прімеру та 4 – Лігу чемпіонів.

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