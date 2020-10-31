Рамос увійшов в топ-10 гвардійців Прімери – 500-й матч капітана Реала
16:10 - Читать на русском
Поєдинок проти Уески став для капітана "вершкових" 500-м в рамках чемпіонату Іспанії.
завершено
40’ Еден Азар
45’ Карім Бензема
90’ Карім Бензема
Давід Феррейро 75’
40’ Еден Азар
45’ Карім Бензема
75’ Давід Феррейро
90’ Карім Бензема
34-річний Рамос став лише 10-м гравцем в історії, який провів таку кількість поєдинків в елітному іспанському дивізіоні, повідомляє Opta.
Рамос може покинути Реал – керівництво "вершкових" не влаштовують запити легендарного капітана
Із попередніх 9-ти футболістів лише двоє були захисниками – Маноло Санчіс (523 гри) та Мігель Солер (504).
Нагадаємо, Рамос виступає за Реал з 2005 року, перебрашись із Севільї. У складі "вершкових" 5 разів виграв Прімеру та 4 – Лігу чемпіонів.
"Шахтар зняв корону з мільярдної команди Зідана": найкращий ЛЧ-тайм в історії "гірників" – у захваті всі і навіть Сенцов
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter