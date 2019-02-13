Де Йонг проти Реала, гравці Борусії Д спробують повторити шедевр Ярмоли на Уемблі – анонс матчів середи 1/8 фіналу ЛЧ

"Футбол 24" анонсує чергові поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, у яких Реал зіграє на Йохан Кройфф Арені, а дортмундська Борусія знову зустрінеться з Тоттенхемом.

Тоттенхем – Борусія Д

13 лютого, 22:00. Лондон, Уемблі

Телетрансляція на каналі Футбол 1, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Одна з трьох англо-німецьких дуелей в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Лідер Бундесліги зустрічається з третьою командою АПЛ – фаворита виділити складно. Борусія проводить прекрасний сезон під керівництвом Люсьєна Фавра, однак лютий дортмундці розпочали погано: виліт з Кубка Німеччини та дві нічиї в чемпіонаті, які зменшили гандикап перед Баварією до 5 очок. Суботні 3:3 з Хоффенхаймом після переваги в 3 голи – жах.

Тоттенхем на внутрішній арені впевнено йде за спиною Сіті та Ліверпуля та не полишає надій кинути їм виклик. Скептики чекають, коли "шпори" посипляться, але колектив Маурісіо Почеттіно дивовижним чином вириває перемогу за перемогою навіть у найскладніших матчах. Лондонці знову проігнорували трансферне вікно, хоча кадровий дефіцит для боротьби на два фронти помітний.

Суперники мають великі проблеми зі складом. У Тоттенхема травмовані лідери атаки Харрі Кейн і Деле Аллі, а також дірка в обороні через пошкодження двох лівих захисників – там потрібно буде стримувати Джейдона Санчо. У Борусії все навіть гірше: не зіграють лідер, капітан і обличчя команди Марко Ройс, джокер Пако Алькасер і важливі для оборони Юліан Вайгль з Лукашем Піщеком.

Без перших двох "джмелям" буде відверто складно створювати моменти. Надії на індивідуальну майстерність, яку минулого сезону в розкішний гол "шпорам" на Уемблі перетворив Андрій Ярмоленко. В груповому раунді ЛЧ-2017/18 Тоттенхем обіграв Борусію і вдома, і на виїзді. Сьогодні успішна серія англійського клубу проти BVB, скоріш за все, продовжиться. Прогноз – 2:1.

Травмовані: Кейн, Аллі, Девіс, Роуз (під питанням) – Ройс, Алькасер, Вайгль, Піщек

Орієнтовні склади

Тоттенхем: Льоріс – Тріпп'єр, Санчес, Алдервейрельд, Вертонген – Вінкс, Сіссоко, Еріксен – Моура, Сон, Ламела.

Борусія Д: Буркі – Хакімі, Аканжі, Діалло, Шмельцер – Делані, Вітсель – Санчо, Філіп, Геррейру – Гьотце.

Аякс – Реал

13 лютого, 22:00. Амстердам, Йохан Кройфф Арена

Телетрансляція на каналі Футбол 2, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Протистояння з очевидним фаворитом і аутсайдером. Реал далеко не ідеальний, але протягом попереднього тижня зупинив Барселону та обіграв у дербі Атлетіко. У Ла Лізі до лідера залишилося лише 6 очок – провальний сезон цілком ще може завершитися тотальною ремонтадою. Ну і всі знають про дивовижну здатність сучасного Мадрида вигравати Лігу чемпіонів у будь-якому стані. Реал на шляху до 4 поспіль тріумфу на євроарені, після якого ніхто й не згадає ганебні поразки від ЦСКА на груповому етапі.

Сантьяго Соларі везе команду на арену імені Йохана Кройффа, де з "вершковими", попри незначні проблеми зі здоров'ям, все ж зіграє літній новачок Барселони Френкі де Йонг. Головна інтрига дуелі – як молодий талант покаже себе проти майбутнього принципового опонента. Де Йонгу пророкують у Каталонії роль "другого Хаві", тож битися з Реалом йому доведеться часто.

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До кінця січня Аякс не програвав у чемпіонаті 4 місяці, однак за останні 3 тури двічі поступився. Амстердамці в найкращих традиціях Ередивізі спершу влетіли 2:6 Фейєнорду, а через тиждень прибили Венло 6:0. Розважитися так з Реалом не вдасться, але на груповому етапі Ліги чемпіонів Аякс гідно протистояв Баварії та не програв жодного матчу. Голландська команда не знала гіркоти поразок навіть у кваліфікації до цієї ЛЧ, де в суперниках було Динамо. Сьогодні Аякс ймовірно буде вперше повалений, прогноз – 0:2 на користь гостей.

Травмовані: Тальяфіко (під питанням) – Іско, Льоренте, Вальєхо

Орієнтовні склади

Аякс: Онана – Мазрауі, де Лігт, Блінд, Тальяфіко – де Йонг, ван де Беєк, Шьоне – Зієх, Дольберг, Тадіч.

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рамос, Варан, Регілон – Модріч, Каземіро, Кроос – Васкес, Бензема, Вінісіус.