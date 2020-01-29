Еріксен зворушливо попрощався з фанатами Тоттенхема та натякнув на повернення

Новоспечений хавбек Інтера Крістіан Еріксен висловив слова вдячності вболівальникам "шпор".

"Дорогі вболівальники Тоттенхема, я не знаю, з чого почати! У мене не було часу з усіма попрощатися, хоча мені і здалося, що я провів багато матчів тоді, коли всі говорили і думали, що наступного дня в клубі мене не буде.

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У мене залишилося так багато неймовірних спогадів за останні 6,5 року, що я був у Тоттенхемі. Там я отримував багато задоволення від того, що кожен день тренувався і грав, але інколи потрібно спробувати щось нове!

Отже, вболівальники "шпор", для мене було задоволенням грати за ваш клуб. Сподіваюся, в майбутньому ми знову зустрінемося!" – написав Еріксен в twitter.

Нагадаємо, 27-річний півзахисник збірної Данії поставив свій підпис під контрактом з Інтером і залишатиметься у таборі "чорно-синіх" до літа 2024 року.

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