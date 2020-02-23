Наполі – Барселона: каталонці проведуть медогляд гравців перед матчем Ліги чемпіонів

У таборі Барселони занепокоєні поширенням коронавірусу на теренах Італії.

Усі гравці, члени тренерського штабу та персонал каталонського клубу, які прибудуть в Неаполь на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, пройдуть додатковий медогляд, поівдомляє ESPN.

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Іспанській делегації виміряють температуру безпосередньо перед поєдинком, у кого показники будуть підвищені – будуть терміново госпіталізовані. Такі заходи безпеки спричинені поширенням в Італії коронавірусу.

Нагадаємо, зустріч італійського та іспанського грандів запланована на 25 лютого, початок о 22:00.

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