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Наполи – Барселона: каталонцы проведут медосмотр игроков перед матчем Лиги чемпионов

15:36 8 Читати українською
Наполи – Барселона: каталонцы проведут медосмотр игроков перед матчем Лиги чемпионов
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

В лагере Барселоны обеспокоены распространением коронавируса на территории Италии.

 

Все игроки, члены тренерского штаба и персонал каталонского клуба, которые прибудут в Неаполь на матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут дополнительный медосмотр, поивдомляе ESPN.

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Испанской делегации измерят температуру непосредственно перед поединком, у кого показатели будут повышены – тех срочно госпитализируют. Такие меры безопасности вызваны распространением в Италии коронавируса.

Напомним, встреча итальянского и испанского грандов запланирована на 25 февраля, начало в 22:00.

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