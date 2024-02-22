Наполі приймав Барселону в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів і огляд матчу на "Футбол 24".

Команди провели досить різні тайми. До перерви домінувала Барселона, а Наполі навіть жодного разу не пробив по воротах. А після перерви господарі активізувалися та вирівняли гру, моментами затискали Барсу в обороні.

Барселона розписала нічию з Наполі в 1/8 фіналу ЛЧ – Осімхен відповів на гол Лєвандовскі

Лєвандовскі вивів каталонців уперед завдяки класному пасу Педрі, який знайшов вільну зону між лініями. Наполі відповів голом Осімхена – нігерієць відкрився на лінії офсайда, розвернув захисника та спокійно переграв голкіпера.

Нічия перенесла всі питання на матч-відповідь, який відбудеться 12 березня на полі Барселони.