Наполи принимал Барселону в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Команды провели довольно разные таймы. До перерыва доминировала Барселона, а Наполи даже ни разу не пробил по воротам. А после перерыва хозяева активизировались и выровняли игру, моментами зажимали Барсу в обороне.

Барселона расписала ничью с Наполи в 1/8 финала ЛЧ – Осимхен ответил на гол Левандовски

Левандовски вывел каталонцев вперед благодаря классному пасу Педри, который нашел свободную зону между линиями. Наполи ответил голом Осимхена – нигериец открылся на линии офсайда, развернул защитника и спокойно переиграл голкипера.

Ничья перенесла все вопросы на ответный матч, который состоится 12 марта на поле Барселоны.