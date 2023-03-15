Наполи продолжает свою сказочку не только в чемпионате, но и на европейских полях. В выездном матче против Айнтрахта подопечные Лучано Спалетти одержали уверенную победу, хотя его визави – Оливер Гласнер – подготовил грамотный тактический план. Немцы решили сыграть не от недостатков соперника, а от его достоинств.

"Орлы" по эффективности прессинга являются одними из лучших в Германии, однако они не стали агрессивно давить на партенопейцев. Игроки Наполи любят, когда на них давят, ведь команда едва ли не лучше всех в Италии выходит из-под прессинга на пространство – франкфуртцы попытались оставить оппонентов без этого козыря. Кроме того, фулбеки Айнтрахта не поднимались высоко, чтобы не предоставлять пространство Хвичи и Осимхену.

Некоторое время этот план работал. В первые 10 минут немцы даже вели по ударам со счетом 3:0, однако к 72-й он составлял уже 3-14. Наполи к середине первого тайма подстроился и заработал пенальти (хотя Хвича не забил), а на 40-й минуте Осимхен вывел итальянцев вперед. "Орлам" пришлось раскрываться, но в атаке их хватьило только на два удара. Партенопейцы же порвали подопечных Оливера Гласнера, конвертировав доминирование в еще один гол.

После этого шансы Айнтрахта на проход в четвертьфинал стали минимальными. Удаление Коло Муани – одного из лучших форвардов Европы в сезоне – сделало эти шансы мизерными. Все болельщики и эксперты уверены, что в следующий раунд без проблем пройдет Наполи, который ничего не позволил у своих ворот даже при наличии Коло Муани. Преимущество было сумасшедшим – 18:5 по ударам и 0,45 xG против 2,87 в пользу итальянцев.

Ситуация для Айнтрахта осложняется тем фактом, что очень мало тренеров смогли найти ключик к системе Лучано Спалетти. Переиграть Наполи смогли только Ливерпуль, Интер и Кремонезе, но методы этих побед вряд ли устроят франкфуртцев.

Симоне Индзаги минимально одолел партенопейцев, отдав мяч и чередуя отрезки интенсивного прессинга с обороной в среднем или низком блоке. Кремонезе тоже много оборонялся. Айнтрахту же нужно идти вперед значительными силами, сильно рискуя.

Впрочем, здесь не все так безнадежно. Подопечные Лучано Спалетти плохо чувствуют себя в позиционной обороне в среднем и низком блоке – особенно в зоне перед штрафной. Зелиньски, Замбо-Ангисса и Лоботка недорабатывают или плохо сканируют пространство в таком режиме. Кроме того, при данном рисунке игры команде не хватает компактности.

Данная особенность является сознательной платой Наполи за уникальные характеристики этих же хавбеков при работе под давлением и на мяче. Как показал опыт первого матча, Айнтрахт не смог загнать итальянцев в длительную оборону даже в оптимальном составе. Сегодня же все будет намного тяжелее.

Кроме битвы на поле, Неаполь ожидает и битва вне его. В город выехали фанатские бригады из Германии, Австрии и юга Италии – и едут они не на футбол. Местные власти запретили продавать билеты франкфуртцам, у которых есть склонность к оккупации стадионов соперника. Эти люди будут играть свой матч.

Кадровая ситуация

Травмированы: Распадори – Линдстрём, Дина,

Дисквалифицированы: Коло Муани (Айнтрахт)

Ориентировочные составы на матч Наполи – Айнтрахт Франкфурт

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ким Мин Чжэ, Жезус, Руи – Лоботка, Ангисса, Зелиньски – Лосано, Осимхен, Кварацхелия

Айнтрахт Франкфурт: Трапп – Тута, Якич, Ндика – Бута, Роде, Соу, Макс, Гётце – Камада, Борре

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Без Коло-Муани и Линдстрёма франкфуртцам будет очень трудно что-то противопоставить Наполи. Итальянцы на выезде разрывали даже низкий блок "орлов", а сегодня немцы ещё и станут рисковать. При таких условиях спасти Айнтрахт от поражения сможет только чудо.