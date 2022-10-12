З другої спроби Аякс зміг дати Наполі бій, але неаполітанці все одно здобули перемогу і вийшли до плей-офф ЛЧ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Наполі та Аякс знову порадували вболівальників результативністю, забивши на двох на один м'яч менше, ніж тиждень тому в Амстердамі. Цього разу розрив у рахунку був не настільки великий, більше того – амстердамці дали команді Лучано Спаллетті бій.

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Завдяки голам Клаассена та Бергвайна інтрига зберігалася до останніх хвилин. Але статися сенсації цього вечора не судилося: голи Лосано, Распадорі, Кварацхелії та Осімхена принесли Наполі четверту поспіль перемогу на груповій стадії Ліги чемпіонів і тим самим достроково вивели команду до плей-офф турніру.

Аякс пропустив уже 12 голів за останні три матчі у всіх турнірах (10 від Наполі та 2 від Волендаму), чого з амстердамською командою не траплялося з листопада 1964 року...

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