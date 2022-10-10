Кремонезе поступився Наполі в рамках 9-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Можливо, тиск результату сковував Наполі. Одна із найгірших команд Серії А несподівано створила підопічним Лучано Спаллетті чимало проблем. Лише під кінець матчу фаворит зумів підтвердити свій статус і не лише вирвав перемогу, а й довів справу до розгрому.

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Вкотре шоу видав Хвіча. Так, він не забив, але заробив пенальті для Політано і викотив на порожні ворота для Лосано. Наполі одноосібно очолив Серію А та встановив історичний рекорд – "партенопейці" вперше змогли виграти 8 матчів поспіль (у всіх турнірах).