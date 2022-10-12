Со второй попытки Аякс смог дать Наполи бой, но неаполитанцы всё равно добыли победу и вышли в плей-офф ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Наполи и Аякс снова порадовали болельщиков результативностью, забив на двоих на один мяч меньше, чем неделю назад в Амстердаме. На этот раз разрыв в счёте был не настолько велик, более того – амстердамцы дали команде Лучано Спаллетти бой.

Исторический рекорд лидера и очередное шоу Кварацхелии в видеообзоре матча Кремонезе – Наполи – 1:4

Благодаря голам Клаассена и Бергвайна интрига сохранялась до последних минут. Но случиться сенсации в этот вечер было не суждено: голы Лосано, Распадори, Кварацхелии и Осимхена принесли Наполи четвёртую подряд победу на групповой стадии Лиги чемпионов и тем самым досрочно вывели команду в плей-офф турнира.

Аякс пропустил уже 12 голов за последние три матча во всех турнирах (10 от Наполи и 2 от Волендама), чего с амстердамской командой не случалось с ноября 1964 года...

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