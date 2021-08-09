"У домашній грі проти Шахтаря ми заслуговували на більше. Суперник дуже добре діяв у перші півгодини. Ми пропустили два м'ячі, яких можна було уникнути. В інших аспектах, вважаю, провели дуже хорошу гру.

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Це не просто кваліфікаційний мат, це дуже важливий матч. У мене є відчуття, що ми здатні на подвиг. Я цілковито у цьому впевнений. Нам нічого втрачати. У нас є команда, яка з допомогою фортуни здатна здивувати", – цитує Кроонена Sporza.

Зауважимо, перша зустріч Генка та Шахтаря у Бельгії завершилася перемогою "гірників" з рахунком 2:1. Матч-відповідь запланований на 10 серпня. Стартовий свисток на НСК Олімпійський пролунає о 20:30. Переможець цієї пари у наступному раунді зустрінеться з сильнішим у двобої Монако – Спарта Прага.

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