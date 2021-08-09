"В домашней игре против Шахтера мы заслуживали большего. Соперник очень хорошо действовал в первые полчаса. Мы пропустили два мяча, которых можно было избежать. В других аспектах, считаю, провели очень хорошую игру.

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Это не просто квалификационный мат, это очень важный матч. У меня есть ощущение, что мы способны на подвиг. Я полностью в этом уверен. Нам нечего терять. У нас есть команда, которая с помощью фортуны способна удивить", – цитирует Кроонена Sporza.

К слову, первая встреча Генка и Шахтера в Бельгии завершилась победой "горняков" со счетом 2:1. Ответный матч запланирован на 10 августа. Стартовый свисток на НСК Олимпийский прозвучит в 20:30. Победитель этой пары в следующем раунде встретится с сильнейшим в дуэли Монако – Спарта Прага.

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