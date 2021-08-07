Генк паралельно з матчами проти Шахтаря намагається владнати проблеми у внутрішньому чемпіонаті.

Чемпіонат Бельгії, 3 тур

Кортрейк – Генк – 1:2

Голи: Шевальє, 18 – Онуачу, 52, Муньйос, 90+2

Підопічні ван ден Брома набрали лише очко в перших двох турах, натомість суперник міг похизуватися двома перемогами. Саме Кортрейк і відкрив рахунок на 18-ій хвилині, коли Шевальє завершив просту комбінацію.

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Генк відігрався вже по перерві. Вкотре рятівником "магістрів" став Пол Онуачу. Довготелесий нігерієць тероризував оборону Шахтаря, а тепер дісталося і гравцям Кортрейка. Форвард гостей забив у своєму звичному стилі, замкнувши подачу з кутового. В останні хвилини Генк був ближчим до перемоги і таки досягнув свого. Три очки вирвав лівий захисник Муньйос, який у першому матчі з Шахтарем запам'ятався жахливими помилками.

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Тепер "магістрам" слід зосередитися на Лізі чемпіонів. 10 серпня бельгійці на виїзді спробують відігратися після домашніх 1:2 від Шахтаря у третьому раунді кваліфікації.

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