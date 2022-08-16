Півзахисник Бенфіки Жоау Маріу відповів на запитання журналістів під час прес-конференції перед першим матчем плей-офф ЛЧ з Динамо.

"Ми добре знаємо Динамо, адже не так давно зустрічалися з ними. Це організована команда, футболісти якої добре зіграні.

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Тому нам доведеться постаратися, щоб здобути позитивний для нас результат у першому матчі. Із повагою ставимося до суперника, але зі старту поєдинку діятимемо рішуче, щоб нав'язати свою гру.

Ми перебуваємо на дуже ранній стадії сезону, провели відмінну передсезонну підготовку. Можливо, у тій чи іншій грі свіжість не найкраща, але мотивація у завтрашньому матчі буде понад усе. Кожен викладатиметься на всі 110 відсотків. Гравці Динамо можуть бути більш свіжими, але це не стане виправданням для нас", – цитує Маріу офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – Бенфіка відбудеться у середу, 17 серпня, о 22:00 за київським часом в польській Лодзі. Матч-відповідь – 23 серпня. Переможець вийде у груповий турнір ЛЧ, а команда, що програє, продовжить євросезон у Лізі Європи.

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