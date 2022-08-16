"Динамо – гнучка команда, яка вміє все: високо пресингувати та глибоко захищатися. Вони застосують всі козирі проти нас. Динамо добре зіграло з Фенербахче та Штурмом. Київські футболісти довели, що мають клас, що перебувають у хорошій формі, що ментально стійкі. Звичайно, слабкі місця також є, але Динамо може їх замаскувати. Очікую інтенсивного матчу.

Динамо – Бенфіка: де дивитися матч плей-офф кваліфікації ЛЧ

Це Ліга чемпіонів, тому обидві команди будуть максимально мотивовані. Для нас це протистояння дуже важливе, адже ми хочемо грати в Лізі чемпіонів. Потрібно довести, що ми гідні цього турніру. Я старався підвести команду до плей-офф у найкращих кондиціях. Ми детально вивчили Динамо і поважаємо суперника, але сконцентруємося на своїй грі.

Давід Нерес відновився та готовий грати. Готовий на 100%. Це важливий футболіст, він допоможе нам завтра. Нерес – майстер гри один в один. Такі гравці нам знадобляться. Добре, що ми розпочинаємо в гостях. Матч-відповідь вдома – солідна перевага", – сказав на передматчевій пресконференції Рогер Шмідт.

Поєдинок Динамо – Бенфіка відбудеться 17 серпня о 22:00 за київським часом в польській Лодзі. Матч-відповідь – 23 серпня. Переможець вийде у груповий турнір ЛЧ, а команда, що програє, продовжить євросезон у Лізі Європи.

Динамо – Бенфіка: прогноз на матч плей-офф кваліфікації ЛЧ