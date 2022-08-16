Полузащитник Бенфики Жоау Мариу ответил на вопросы журналистов во время пресс-конференции перед первым матчем плей-офф ЛЧ с Динамо.

"Мы хорошо знаем Динамо, ведь недавно встречались с ними. Это организованная команда, футболисты которой хорошо сыграны.

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Поэтому нам придется постараться, чтобы добыть положительный результат в первом матче. С уважением относимся к сопернику, но со старта поединка будем действовать решительно, чтобы навязать свою игру.

Мы находимся на очень ранней стадии сезона, провели отличную предсезонную подготовку. Возможно, в той или иной игре свежесть не самая лучшая, но мотивация в завтрашнем матче будет превыше всего. Каждый будет выкладываться на все 110 процентов. Игроки Динамо могут быть свежее, но это не станет оправданием для нас", – цитирует Мариу официальный сайт Динамо.

Напомним, поединок Динамо – Бенфика состоится в среду, 17 августа, в 22:00 по киевскому времени в польской Лодзи. Ответный матч – 23 августа. Победитель выйдет в групповой турнир ЛЧ, а проигравшая команда продолжит евросезон в Лиге Европы.

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