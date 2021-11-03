"Мы очень довольны. Нам нужна была эта победа. Команда отлично поработала, сейчас нужно продолжать в том же духе.

Динамо – Барселона – 0:1 – видео гола и обзор матча

Мой гол? Оскар подал низом, а Фрэнки пропустил мяч... Я счастлив, что удалось завершить эту комбинацию, но самое важное – это победа команды. Удивил ли кто-нибудь из обороны Динамо? Мы всегда изучаем команды, чтобы понять, где их слабые стороны. В прошлом году мы уже играли с ними, поэтому было немного информации. Мне будет сложно сейчас назвать конкретные имена защитников Динамо, мы смотрим прежде всего на позиции.

Посвящаем этот гол и победу Агуэро. Пусть хорошо восстанавливается и как можно скорее возвращается. Мы знали, что нас ждет тяжелая неделя, но сейчас зависим только от себя.. Я еще не полностью набрал форму, мне не хватает ритма", – резюмировал Фати в комментариях для Megogo иMovistar.

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