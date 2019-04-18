"Нах** VAR", – Фернандінью розкритикував систему відеоповторів

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью різко висловився щодо системи VAR після матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (4:3).

"Нах*й VAR", – сказав Фернандінью журналістам після матчу проти Тоттенхема (4:3).

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг "шпор", але не зміг пройти далі через меншу кількість виїзних голів.

У півфіналі Тоттенхем зіграє проти сенсаційного Аякса, тоді як Ліверпуль зустрінеться з Барселоною.