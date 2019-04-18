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"Нах** VAR", – Фернандінью розкритикував систему відеоповторів

08:50 285 Читать на русском
"Нах** VAR", – Фернандінью розкритикував систему відеоповторів
Фернандінью / соцмережі

Півзахисник Манчестер Сіті Фернандінью різко висловився щодо системи VAR після матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Тоттенхема (4:3).

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Хин Мін Сон 7’
Хин Мін Сон 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Хин Мін Сон
10’ Хин Мін Сон
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Нах*й VAR", – сказав Фернандінью журналістам після матчу проти Тоттенхема (4:3).

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Манчестер Сіті переміг "шпор", але не зміг пройти далі через меншу кількість виїзних голів.

У півфіналі Тоттенхем зіграє проти сенсаційного Аякса, тоді як Ліверпуль зустрінеться з Барселоною.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенхем Фернандінью Фернандінью Тоттенхем Тоттенхем
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