Нагельсманн пояснив ранню заміну Канселу в грі проти ПСЖ – португалець не вийшов на поле після перерви
Головний тренер Баварії Юліан Нагельсманн прокоментував своє рішення змінити Жоау Канселу одразу після першого тайму.
"Ми знали, що коли Девіс прориватиметься на своєму фланзі, Баварія матиме більшість. Так ми і забили гол. Жоау не дуже добре проникав у глибину. Ми відреагували на це трохи більш атакувально.
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І навпаки, захищаючись, ми повинні були реагувати, коли ПСЖ випускав на поле ще кількох швидкісних атакувальних гравців. Девіс трохи швидший за Канселу. Виступ Жоау був пристойним", – наводить слова Нагельсманна Bayern&Germany.
Додамо, що саме Альфонсо Девіс віддав гольову передачу на Кінгслі Комана – цей м'яч став вирішальним у зустрічі. Матч-відповідь запланований на 8 березня.
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