"Ми знали, що коли Девіс прориватиметься на своєму фланзі, Баварія матиме більшість. Так ми і забили гол. Жоау не дуже добре проникав у глибину. Ми відреагували на це трохи більш атакувально.

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І навпаки, захищаючись, ми повинні були реагувати, коли ПСЖ випускав на поле ще кількох швидкісних атакувальних гравців. Девіс трохи швидший за Канселу. Виступ Жоау був пристойним", – наводить слова Нагельсманна Bayern&Germany.

Додамо, що саме Альфонсо Девіс віддав гольову передачу на Кінгслі Комана – цей м'яч став вирішальним у зустрічі. Матч-відповідь запланований на 8 березня.

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Nagelsmann explains Cancelo's substitution: "We knew when Phonzy breaks through on his wing, we'll outnumber them. That's how we scored the goal. João didn't really get into deep positions. That's why we reacted to be a bit more offensive." — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) February 14, 2023