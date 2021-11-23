Українська та німецька команди обрали комплекти екіпірування, в яких вийдуть на поле у матчі 5-го туру групового етапу найпрестижнішого єврокубку.

Вже сьогодні, 23 листопада, Динамо у Києві прийматиме Баварію. Вранці у день матчу за участі арбітрів було затверджено, у яких комплектах форми проведуть зустріч обидві команди, повідомляє офіційний сайт киян.

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Динамо зіграє у домашньому біло-блакитному екіпіруванні, а воротар проведе матч у яскраво-салатовому комплекті. Баварія виступатиме у червоній формі. Голкіпер Баварії зіграє у зеленому. Арбітри працюватимуть у синьому обмундируванні.

Нагадаємо, поєдинок на НСК Олімпійський стартує о 19:45.

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