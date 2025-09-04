Олексій "Борець" Попович загинув, боронячи Україну від російських загарбників. Як повідомляє Telegram-канал WBC | Ультрас Динамо, він був одним з топових людей динамівського руху.

Війна з Росією забрала життя відомого вболівальника Дніпра

"Олексій зробив дуже вагомий внесок в підйом динамівського хуліганізму в 2000-х роках. Ніколи не гнався за "дешевою славою", із появою тенденцій самопіару в соцмережах серед фанатів. Вважав за краще залишатись в тіні для широкого загалу фанатського світу.

Тому, напевно, тільки близькі люди з руху можуть усвідомити, наскільки значущою була його особистість для двіжу Динамо. У військовій справі також став справжнім професіоналом, бойовим офіцером. У Олексія залишилась матір, дружина та син. В цю суботу, 6-го вересня в Києві відбудеться прощання з Олексієм.

– 11:30 – 11:45 – переїзд траурного кортежу від моргу Київської обласної клінічної лікарні (вул. Загорівська, 1) до собору (площа Михайлівська).

– 12:00 – 13:00 – відспівування та прощання у Михайлівському Золотоверхому соборі (пл. Михайлівська)

– 13:10 – 13:40 – переїзд від собору до Совського кладовища (вул. Колоскова, 6)

– приблизно 13:50 – початок поховання на ділянці 21-а", – йдеться у повідомленні.

"Повертаюся через дві години, а він чекає, як Хатіко": Оріховський про життя після ДТП, Динамо і каву із Зіданом