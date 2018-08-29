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ДИНАМО - АЯКС ЛІГА ЧЕМПІОНІВ АНДРІЙ ЛУНІН

"На удачу не доводиться скаржитись", – Шовковський прокоментував виліт Динамо з Ліги чемпіонів

11:40 2324 Читать на русском
"На удачу не доводиться скаржитись", – Шовковський прокоментував виліт Динамо з Ліги чемпіонів
Олександр Шовковський / Фото Інстаграм

Колишній капітан Динамо Олександр Шовковський вважає, що київському клубу щастило в матчі-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса (0:0)

"Найнеприємніше у вчорашньому матчі – це те, що на удачу скаржитись не доводиться", – написав Шовковський у своєму Facebook.

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Відзначимо, Аякс у вчорашньому матчі створив чимало моментів біля воріт Динамо та не зміг реалізувати пенальті. Голкіпер киян Денис Бойко був одним з найкращих футболістів у складах обох команд.

Нагадаємо, в домашньому матчі-відповіді Динамо зіграло внічию з Аяксом (0:0) та вилетіло з Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:3 за сумою двох поєдинків.

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Ліга чемпіонівКваліф. раунд, плей-офф, матчі-відповіді

Динамо - Аякс: Вівторок 28 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
0 : 0
Аякс
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Теги
Динамо - Аякс Ліга чемпіонів Динамо Динамо Олександр Шовковський Олександр Шовковський
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