France Football опублікував номінантів на престижну нагороду для воротарів.

Трофей Яшина – футбольна нагорода, яку France Football щорічно вручає найкращому воротареві. У 2023 році на нагороду претендують 10 голкіперів, серед яких не опинилося Аліссона (Ліверпуль) і Яна Облака (Атлетіко).

Тренер збірної України оцінив перспективи Трубіна у Бенфіці, порівнявши його з Едерсоном та Облаком

France Football опублікував список номінантів на приз. У десятку претендентів увійшли: Майк Меньян (Мілан), Яссін Буну (Севілья), Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Едерсон (Манчестер Сіті), Бріс Самба (Ланс), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Тібо Куртуа (Реал), Арон Ремсдейл (Арсенал), Домінік Ліваковіч (Фенербахче), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Нагадаємо, що Тібо Куртуа є партнером і конкурентом Андрія Луніна, а Арон Ремсдейл – одноклубником Олександра Зінченка.

У 2022 році "Трофей Яшина" отримав Тібо Куртуа.

Фіорентина відповіла Пушкашу відмовою – він зіграв за аматорів і не зміг пробити 17-річного воротаря