France Football опубликовал номинантов на престижную награду для вратарей.

Трофей Яшина – футбольная награда, ежегодно вручаемая France Football лучшему вратарю. В 2023 году на награду претендуют 10 голкиперов, среди которых не оказалось Алиссона (Ливерпуль) и Яна Облака (Атлетико).

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France Football опубликовал список номинантов на приз. В десятку претендентов вошли: Майк Меньян (Милан), Яссин Буну (Севилья), Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Эдерсон (Манчестер Сити), Брис Самба (Ланс), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Тибо Куртуа (Реал), Арон Рэмсдейл (Арсенал), Доминик Ливакович (Фенербахче), Марк-Андре тер Штеген (Барселона).

Напомним, что Тибо Куртуа является партнёром и конкурентом Андрея Лунина, а Арон Рэмсдейл – одноклубником Александра Зинченко.

В 2022 году "Трофей Яшина" получил Тибо Куртуа.

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