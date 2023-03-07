31-річний бразилець травмував зв'язка гомілковостопного суглоба у матчі чемпіонату Франції проти Лілля (19 лютого), лікарі ухвалили рішення про операцію. Зірковий футболіст пропустить 3-4 місяці, тобто у нинішній кампанії вже не зіграє. Реакція колишнього гравця Барселони, Бордо і Мілана на цю новину була нетиповою.

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"Я радий за ПСЖ, що Неймар травмувався. Вірю, що це дивовижний збіг обставин та шанс для Крістофа Гальтьє. Ця команда куди збалансованіша з п'ятьма оборонцями, трьома хавбеками та дуетом Мессі-Мбаппе попереду. Я не можу його бачити. Просто більше не можу. Я вважаю його нестерпним у його дриблінгу, його поведінці. Я не хочу більше бачити його на полі", – цитує Дюгаррі GFFN.

Нагадаємо, у нинішній кампанії Неймар встиг провести 29 матчів, оформивши 18 голів та 17 асистів. Парижани йдуть першими у Лізі 1 та борються з Баварією за вихід у чвертьфінал ЛЧ.

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