У січні до складу "синіх" приєднались Мудрик, Фернандес, Феліш, Бадіашиль, Мадуеке, Сантос, Фофана та Слоніна. Втім, правила УЄФА дозволяють додавати лише трьох нових гравців на плей-офф. Також Поттеру довелося викреслити одного "старого" футболіста, оскільки зайняті були 23 з 25 місць заявки А. Челсі вже мав надіслати остаточний список УЄФА, проте публічно його ще не розкрили. Вчора Поттер визнав, що вибір трійки буде дуже нелегким.

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"Звичайно, буде кілька незручних питань та розмов. Такі реалії нашої ситуації. Лише одинадцять можуть грати, і лише певна кількість може бути у заявці, тож завжди будуть футболісти, які розчаровані. Я хочу бути настільки чесним, відкритим та коректним, наскільки це можливо.

Важливо створити атмосферу, в якій ви поважаєте бажання гравців виходити на поле і конкурувати. Але вони мають бути терплячими, щоб допомогти у потрібний момент. Феліш також претендує на місце, хоча й грає за нас лише на правах оренди", – цитує Поттера Football London.

Нагадаємо, Челсі на стадії 1/8 фіналу зустрінеться з дортмундською Борусією. Матчі заплановані на 15 лютого і 7 березня.

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