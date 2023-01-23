Далеко не всі січневі новачки зможуть виступати за "синіх" у плей-офф Ліги чемпіонів, нагадує AS. Правила УЄФА дозволяють реєструвати лише 3 нових гравців, а Челсі вже встиг оформити 6 зимових трансферів – Мудрик, Феліш, Мадуеке, Бадіашиль, Фофана і Андрей Сантос.

Лондонцям доведеться обирати трійку, яка матиме право зіграти у плей-офф Ліги чемпіонів. Мудрику не слід надто хвилюватися, оскільки наразі він виглядає фаворитом разом з Фелішем і Бадіашилем.

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Також Челсі ще потрібно позбутися 2 гравців із заявки А, адже "забито" 24 місця з 25 дозволених. Серед них повинні зберегтися мінімум 8 місцевих вихованців – 4 клубні+4 всередині асоціації (поки "сині" відповідають цьому критерію, маючи 4+5). Врятувати новий клуб Мудрика можуть оренди – використано лише 5 з 8 дозволених позик на вихід. Зимове трансферне вікно АПЛ буде відкрите до 31 січня, а надіслати нову єврокубкову заявку потрібно до 00:00 2 лютого.

Нагадаємо, Челсі на стадії 1/8 фіналу зустрінеться з дортмундською Борусією. Матчі заплановані на 15 лютого і 7 березня.

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