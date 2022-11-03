Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик знову отримав визнання за свої виступи у поточному розіграші Ліги чемпіонів.

Цього разу Михайла включили до складу відкриттів Ліги чемпіонів 2022/23 за версією англійського видання The Sun.

Мудрик може покинути Шахтар через виліт з ЛЧ – три топ-клуби Англії напоготові

Мудрик утворив тріо нападу з результативним дуетом Наполі – Кварацхелією та Распадорі. Місце на воротах отримав Діого Коста з Порту, а четвірку захисту утворили Ріко Льюїс (Манчестер Сіті), Інкап'є (Байєр), Антоніу Сілва (Бенфіка), Павловіч (Зальцбург). У півзахисті ж знайшлось місце Оньєдіці (одноклубник Яремчука та Соболя в Брюгге), Елліотт (Ліверпуль) та Едвардс (Спортінг).

Додамо, що Мудрик зіграв у всіх 6 матчах групового етапу Ліги чемпіонів, в яких відзначився 3 голами та 2 асистами.

Якби Мудрик був бразильцем, або Чому він змушував платити великі рахунки за світло