Мудрик оказался в символической команде открытий Лиги чемпионов – новые звезды Наполи и партнер Яремчука также в составе
Вингер Шахтера Михаил Мудрик снова получил признание за свои выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
В этот раз Михаила включили в состав открытий Лиги чемпионов 2022/23 по версии английского издания The Sun.
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Мудрик образовал трио нападения с результативным дуэтом Наполи – Кварацхелией и Распадори. Место на воротах получил Диого Коста из Порту, а четверку защиты образовали Рико Льюис (Манчестер Сити), Инкапье (Байер), Антониу Силва (Бенфика), Павлович (Зальцбург). В полузащите нашлось место Оньедике (одноклубник Яремчука и Соболя в Брюгге), Эллиотту (Ливерпуль) и Эдвардсу (Спортинг).
Добавим, что Мудрик сыграл во всех 6 матчах группового этапа Лиги чемпионов, в которых отличился 3 гола и 2 ассиста.
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