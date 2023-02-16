Челсі зустрічався з дортмундською Борусією в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео гола і огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Михайло Мудрик дебютував за Челсі у Лізі чемпіонів. Українець потрапив у стартовий склад на виїзний поєдинок проти Борусії, але його команда не змогла здобути прийнятний результат.

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У першому таймі суперники створили кілька моментів (зокрема, каркас воріт врятував Дортмунд після удару Феліша), але жоден із них не втілився в гол. Забитого м'яча довелося чекати до 63-ї хвилини – Адейємі завершив контратаку Борусії ударом у порожні ворота з гострого кута.

Команда Поттера могла відігратися. Джан врятував господарів, вибивши м'яч з лінії після удару Кулібалі та сейву Кобеля. Михайло Мудрик відіграв слабкі 70 хвилин, а Челсі відігратися так і не зміг. 1:0 – Борусія Д має фору перед матчем на Стемфорд Брідж.