Зірковий новачок Челсі Михайло Мудрик поки не став своїм у Челсі. На адаптацію ще потрібен час.

22-річний українець провів два останні поєдинки "синіх" (проти Лідса в АПЛ та Борусії Дортмунд в ЛЧ) у запасі. Грем Поттер в особистій розмові з вінгером пояснив, чому залишив його на лавці, повідомляє Football.London.

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Причиною є адаптація Михайла до абсолютно нового середовища й величезна конкуренція у лінії атаки. Журналіст Саймон Філліпс відзначає, що цей крок є важливим, адже наставник Челсі не хоче втратити довіру Мудрика, який і так зіштовхнувся з лавиною критики.

Сам Поттер заговорив про українця на прес-конференції: "Це гравець, у якого ми дуже віримо. Він адаптується до нової ситуації. Коли він приїхав, то його рівень підготовки був як перед сезоном. Одразу ж заграти у Прем'єр-лізі дуже нелегко".

Преса бачить натяк на повернення Михайла у склад. Прикладом став Марк Кукурелья, який втратив місце в основі, але на матч проти Дортмунда вийшов у старті, отримавши впевненість у власних силах. Після нестачі ігрових хвилин це може статись і з нашим вінгером.

Загалом Мудрик провів 6 неповних поєдинків за англійський колектив, але результативними діями поки так і не відзначився.

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