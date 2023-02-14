Тренерський штаб Челсі на чолі з Гремом Поттером визначився з обоймою гравців, які протистоятимуть Борусії Дортмунд.

Поттер взяв у Дортмунд 23 гравців, інформує прес-служба клубу. У заявці є як Михайло Мудрик, так і ще 2 коштовні новачки – Жоау Феліш та Енцо Фернандес.

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У списку відсутній Рахім Стерлінг, який пропустив ранкове тренування через травму. Натомість варто відзначити повернення Уеслі Фофана, який востаннє грав ще в жовтні, та Деніса Закарії, який пропустив три останні матчі лондонців.

Нагадаємо, Мудрик вже підкорював Лігу чемпіонів у складі Шахтаря цього сезону. У 6 поєдинках групового етапу вінгер відзначився трьома голами й двома результативними передачами.

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