Майже Усейн Болт: Мудрик вже у компанії Мбаппе та найшвидших гравців світу
18:14 - Читать на русском
Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик вражає Європу своєю феноменальною швидкістю.
Наш талант отримав унікальну картку Future Stars від розробників симулятора FIFA 2023. Серед іншого, EA Sports відзначили феноменальну швидкість українця, показники якого не гірші, ніж у зірок. Детальніше у новому відео Футбол 24.
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