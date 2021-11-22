Інтер приймає Шахтар в рамках 5-го туру ЛЧ 2021/22. Де дивитися матч онлайн та на якому каналі, підкаже "Футбол 24".

Дуель італійських тренерів – Сімоне Індзагі та Роберто Де Дзербі. Матч Інтер – Шахтар стартує 24 листопада о 19:45 за Києвом. Поєдинок групи D відбудеться на Джузеппе Меацца, а "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Інтер – Шахтар: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Після 5-ти турів ЛЧ "гірники" набрали тільки одне очко і йдуть останніми у квартеті. Інтер з 7-ма пунктами на другій позиції. Шахтарю потрібна лише перемога – будь-який інший результат позбавить команду Роберто Де Дзербі шансів навіть на Лігу Європи.

Інтер – Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

На території України поєдинок вже традиційно покаже платформа MEGOGO – новий офіційний транслятор єврокубків. Для перегляду зустрічі онлайн на одному з пристроїв (iOS, Android, Smart TV, консолі, приставки) потрібна передплачена підписка. Гру прокоментують Олександр Новак і Роберто Моралес.

Також онлайн-трансляція матчу Інтер – Шахтар буде доступна на платформі Volia TV.

Зауважимо, Шахтар зустрічався з Інтером у груповому турнірі ЛЧ 2020/21. Обидва матчі завершилися з рахунком 0:0, як і поєдинок першого кола в Києві. А от півфінал Ліги Європи 2019/20 краще не згадувати – "нерадзуррі" розбили українську команду 5:0. Загалом команди зіграли між собою вже 6 матчів – 2 перемоги Інтера та 4 нічиї.

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