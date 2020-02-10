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Моурінью пояснив, для чого їздив дивитись матч РБ Лейпциг проти Баварії

11:50 493 Читать на русском
Моурінью пояснив, для чого їздив дивитись матч РБ Лейпциг проти Баварії
Жозе Моурінью / Reuters

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью розповів про цілі свого візиту на матч 21 туру Бундесліги між Баварією та РБ Лейпциг (0:0).

 

"Це дуже важливо. Так я можу помітити дрібні деталі, навіть розминку. Я можу бачити те, що телебачення і відео не дадуть. Хочу роздивитись розминку, індивідуальні дії гравців.

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Деякі моменти залишаються прихованими під час гри. Це інша інтенсивність, інший досвід. Я не міг втратити цю можливість. Моїм гравцям були потрібні кілька вихідних. Для тіла і душі їм потрібен відпочинок. Але не для мене. Гадаю, що найкращий спосіб спробувати допомогти своїй команді – це працювати", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, перший матч між Тоттенхемом і РБ Лейпциг в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже 19 лютого.

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Англія Ліга чемпіонів Жозе Моурінью Жозе Моурінью РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тоттенхем - РБ Лейпциг Тоттенхем Тоттенхем
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