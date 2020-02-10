Моурінью пояснив, для чого їздив дивитись матч РБ Лейпциг проти Баварії

Головний тренер Тоттенхема Жозе Моурінью розповів про цілі свого візиту на матч 21 туру Бундесліги між Баварією та РБ Лейпциг (0:0).

"Це дуже важливо. Так я можу помітити дрібні деталі, навіть розминку. Я можу бачити те, що телебачення і відео не дадуть. Хочу роздивитись розминку, індивідуальні дії гравців.

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Деякі моменти залишаються прихованими під час гри. Це інша інтенсивність, інший досвід. Я не міг втратити цю можливість. Моїм гравцям були потрібні кілька вихідних. Для тіла і душі їм потрібен відпочинок. Але не для мене. Гадаю, що найкращий спосіб спробувати допомогти своїй команді – це працювати", – наводить слова Моурінью Sky Sports.

Нагадаємо, перший матч між Тоттенхемом і РБ Лейпциг в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться вже 19 лютого.

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