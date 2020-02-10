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Моуринью объяснил, для чего ездил смотреть матч РБ Лейпциг против Баварии

11:50 99 Читати українською
Моуринью объяснил, для чего ездил смотреть матч РБ Лейпциг против Баварии
Жозе Моуринью / Reuters

Главный тренер Тоттенхэма Жозе Моуринью рассказал о целях своего визита на матч 21 тура Бундеслиги между Баварией и РБ Лейпциг (0:0).

 

"Это очень важно. Так я могу заметить мелкие детали, даже разминку. Я могу видеть то, что телевидение и видео не дадут. Хочу рассмотреть разминку, индивидуальные действия игроков.

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Некоторые моменты остаются скрытыми во время игры. Это другая интенсивность, другой опыт. Я не мог упустить эту возможность. Моим игрокам требовались несколько выходных. Для тела и души им нужен отдых. Но не для меня. Думаю, что лучший способ попробовать помочь своей команде – это работать", – приводит слова Моуринью Sky Sports.

Напомним, первый матч между Тоттенхэмом и РБ Лейпциг в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится уже 19 февраля.

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Англия Лига чемпионов Жозе Моуринью Жозе Моуринью РБ Лейпциг РБ Лейпциг Тоттенхэм - РБ Лейпциг Тоттенхэм Тоттенхэм
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